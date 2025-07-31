https://news.day.az/world/1771255.html Началось извержение самого активного вулкана в Евразии - ВИДЕО На Камчатке началось извержение самого активного вулкана в Евразии - Ключевского. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Началось извержение самого активного вулкана в Евразии - ВИДЕО
На Камчатке началось извержение самого активного вулкана в Евразии - Ключевского.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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