В Шамахы задержан мужчина, гулявший с автоматом на улице

В Шамахы арестован человек, гулявший по городу с автоматом.

Как передает Day.Az, в Шамахинское районное отделение полиции поступила информация о том, что мужчина хранит в своем доме автомат Калашникова, патроны к нему, охотничье ружье с патронами к нему, а также ходит по городу с оружием.

В ходе обыска, проведенного сотрудниками полиции, в его доме были обнаружены упомянутое огнестрельное оружие и патроны.

По факту возбуждено уголовное дело, мужчина задержан и арестован.

Во время судебного процесса выяснилось, что обвиняемый Хагани Мамедов (фамилия условная - ред.) начал совершать намаз 10 лет назад и в то же время приобрел упомянутое огнестрельное оружие. Обвиняемый, давая показания в суде, заявил, что приобрел автомат и охотничье ружье у неизвестного лица и спрятал их у себя дома.

Супруга Х.Мамедова, допрошенная в суде в качестве свидетеля, в своих показаниях заявила, что, несмотря на наличие шестерых детей от совместного брака, после 2015 года его дети не получали образования, потому что муж препятствовал этому и называл среднюю школу "очагом неверных".

Поскольку Хагани налагал множество ограничений на членов семьи, в 2024 году его супруга официально развелась с ним и жила со своими детьми у родителей. Но через некоторое время они помирились и снова стали жить вместе.

Также выяснилось, что Х.Мамедов заставлял своего 18-летнего сына и супругу ехать в Сирию.

Обвиняемый заявил, что раскаивается в совершенном деянии, и попросил суд вынести справедливое решение.

По приговору суда Х.Мамедов лишен свободы сроком на 1 год и 9 месяцев.