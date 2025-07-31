Предатель интересов: Макрон обманул ожидания ЕС

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В самую горячую фазу глобального экономического передела президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно для многих заявил то, о чём в Европе давно шептались, но боялись сказать вслух: Старый Свет стал жертвой собственного желания понравиться и играл по правилам, написанным в Вашингтоне. И теперь, по его словам, пора внушать страх - иначе не будет ни свободы, ни суверенитета.

"Чтобы быть свободными, мы должны внушать страх. Нас недостаточно боялись", - прямо заявил французский лидер в эфире BFMTV. Его слова прозвучали на фоне бурных обсуждений последнего торгового соглашения между США и Евросоюзом - сделки, которая, по мнению Парижа, исключительно выгодна Вашингтону и фактически закрепляет экономическую зависимость Европы.

27 июля, находясь с визитом в Шотландии, президент США Дональд Трамп объявил о заключении этого соглашения с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его условиям ЕС обязуется закупить американские энергоносители на сумму в $750 млрд, тогда как на множество европейских товаров США вводят 15%-ные пошлины. Франция недвусмысленно назвала этот итог "подчинением" и поставила под сомнение самостоятельность внешнеэкономической политики Еврокомиссии.

Макрон недоволен: он считает, что Европа снова оказалась в положении ведомого, а не равного партнёра. Однако, как он признаёт, на текущем этапе "большее было невозможно". При этом он подчёркивает, что переговоры с США нужно продолжать - но уже с новых, жёстких позиций. С позиций, которые заставят считаться с Европой.

Эти слова французского президента - не просто эмоциональное заявление, а симптом глубинного кризиса европейской стратегической идентичности. Европа больше не хочет быть вежливым статистом на глобальной сцене. Но готова ли она на самом деле внушать страх - и чем, кроме риторики, она это подкрепит?

Макрон вновь решил сыграть роль Наполеона XXI века, только вот поход у него вышел не на Москву, а в заштатное кабаре абсурда. Его громогласное заявление о том, что "Европу недостаточно боялись", прозвучало бы эффектно, если бы не прозвучало после капитуляции. Да, капитуляции перед Вашингтоном в форме торгового соглашения.

Макрон, как бы скрежеща зубами, бурчит про "недостаточный страх" к Европе. Простите, но кого должна бояться сверхдержава, в которой Германия импортирует 52% сжиженного газа из США, а Франция торгует с заокеанским партнёром, как колония с метрополией? Это не страх, месье Макрон. Это уже стадия глубокой зависимости, где визит Трампа в Шотландию оборачивается торговым ультиматумом всему Евросоюзу.

Только вдумайтесь в цифры. ЕС обязуется закупить у США энергоносители на $750 млрд, и при этом американская сторона вводит 15% пошлины на европейские товары. Кто-то ещё смеет называть это соглашением? Это - диктат. Политический протекторат, завёрнутый в целлофан "экономического партнёрства".

Макрон тут же заявляет, что "Франция всегда занимала твёрдую и требовательную позицию". Какую, позвольте? Ту, при которой Париж вначале лояльно молчит, когда взрываются "Северные потоки", затем поддакивает на идею расширения НАТО, а потом терпит оскорбительную торговую политику "старшего брата"?

Ирония в том, что Франция уже была в подобной роли. Когда-то Жак Ширак отказался участвовать в войне в Ираке, и Франция - на короткое время - стала символом европейского сопротивления. Сегодня же Макрон - это Ширак наоборот: много говорит о независимости, но подписывает договор о зависимости.

Макрон, похоже, переиграл в "Игру престолов". Он заявляет: "Чтобы быть свободными, мы должны внушать страх". Ах, Эммануель, кто будет бояться континента, разоружённого морально, идеологически и энергетически? Кто дрогнет при виде Брюсселя, который не может даже ввести согласованные санкции без недельных торгов между Мальтой и Венгрией?

Если Европа и внушает страх, то исключительно самой себе. Страх перед миграционным кризисом, страх перед радикалами в собственных пригородах, страх перед ростом ультраправых - вот они, настоящие фобии Брюсселя. А внушать ужас Вашингтону - это уже из оперы политического стендапа.

Президент Трамп поступил прагматично. Приехал в Шотландию, провёл переговоры, выбил соглашение, выгодное на всех уровнях - и уехал. А Европа осталась с инфляцией, промышленным спадом и угольными электростанциями, запущенными вновь в Германии, потому что "зелёный переход" накрылся вместе с российским газом.

Макрон же, как ловкий иллюзионист, делает вид, что недоволен. "Нам не понравилось это соглашение", - говорит он с надутыми щёками. Но сразу добавляет: "Мы продолжим переговоры". Ах, какие мужественные переговоры! Видимо, в следующий раз США продадут ЕС уголь за золото, а Макрон объявит это "этапом на пути к суверенитету".

Итак, когда Европу начнут бояться? Да никогда! Пока она сама себя не уважает.

Макрон жалуется, что "нас недостаточно боятся". Простите, а за что бояться? За протесты фермеров в Брюсселе, которые разгоняют слезоточивым газом? За политиков, чьи мандаты зависят от указаний из Вашингтона и одобрения заокеанских НКО? За культурную капитуляцию, при которой Европа теряет идентичность быстрее, чем французы теряют терпение к налогам?

Европа сегодня - это старый оркестр, который играет "Оду к радости" на "Титанике" геополитики. Только вот капитан судна - уже не в Брюсселе и не в Париже. Он в Белом доме, с телефоном в руке и твитом в запасе.

И последнее: Макрон - не Наполеон. Он Жозефин, тоскующая по власти, которой у него нет. Ибо Макрон говорит языком, полным пафоса и символов. Но за его словами - пустота. Нет стратегии, нет союзов, нет силы. Только риторика. И чем громче он кричит о "страхе", тем яснее становится: никто Европы не боится, потому что никто больше не воспринимает её всерьёз.

Фантазия о "независимой Европе" сегодня - это примерно как мечта о воскресении Римской империи. Кто-то ещё продолжает строить колоннады, но варвары уже в Сенате. Сам Макрон, выступая в роли этакого евро-партизанского командира, называет Францию "твёрдой" и "требовательной". Но если приглядеться, требовательность эта адресована вовсе не США, а... Венгрии, Польше, Словакии - тем, кто не подпевает хору брюссельских глобалистов.

Какой суверенитет может быть у Европы, когда крупнейшие телекоммуникационные хабы, финансовые расчёты и даже разведданные замкнуты на США? До 87% трансатлантического интернет-трафика технически проходит через узлы, контролируемые или отслеживаемые структурами, аффилированными с АНБ. А значит, каждое электронное письмо европейского чиновника уже давно "на столе" в Лэнгли.

Простая арифметика: Франция импортировала 27% сжиженного природного газа из США, что почти вдвое больше, чем годом ранее. С 2021 по 2025 год европейские закупки американского СПГ выросли на 313%, по данным International Energy Agency. Какой независимости может идти речь, если жизненно важные поставки энергии определяются не в Брюсселе, а в Хьюстоне?

А что Европа получает взамен? Твит Трампа и пошлины. Именно так.

Трамп, вернувшись в Белый дом, моментально реанимировал свою любимую формулу: "Америка превыше всего". Европа же, как услужливая секретарша, приносит на подносе своё промышленное сердце. Пошлины на сталь, алюминий, сельхозпродукцию, фармакологию - полный список, и всё это в условиях, когда европейская экономика уже испытывает тяжелейшее давление от внутренних проблем: деиндустриализации, старения населения, безработицы в молодёжной среде.

Где была "твёрдая позиция" Франции, когда США в 2024 году арестовали активы BNP Paribas на сумму $2 млрд за нарушение иранских санкций?

Где был Макрон, когда в 2023 году Deutsche Bank заплатила $186 млн штрафа за "отмывание средств", по сути, за ведение операций с российскими клиентами - в обход желания Вашингтона? Европа позволила превратить себя в поле боя между американскими регуляторами и европейскими корпорациями. Но всё, что мы слышим - это Макроновское "нас недостаточно боятся".

А может, и не надо бояться? Может, надо просто перестать быть марионетками?

Вместо того чтобы развивать собственную армию, независимые источники сырья, единую внешнюю политику, Европейский союз занимается банальной имитацией. Имитацией субъектности, имитацией переговоров, имитацией критики США. А затем дружно прогибается под реальность, в которой Вашингтон - император, а Брюссель - вассал с красивой риторикой.

Макрон мечтает о стратегической автономии, но строит её на американском бетоне.

Пример: Европейская инициатива по обороне (European Defence Fund) - мизер в сравнении с расходами США. Всего €8 млрд на 7 лет, против $816 млрд оборонного бюджета США. Европа не может защитить себя даже от собственных внутренних кризисов, не говоря уж о внешних угрозах. Афганская эвакуация - позор? Украина - зависимость от Вашингтона? Ближний Восток - паралич инициатив? Всё это хроника европейской импотенции под звуки французских фанфар.

Значит ли это, что всё потеряно? Да. Если рулить будет Макрон.

Пока Макрон раздувает щёки, Трамп подписывает контракты. Пока Европа пишет манифесты, Америка печатает деньги. Пока французы воюют с фермерами, США вооружают геополитику.

Макрону бы стоило молчать. Или хотя бы говорить не про "страх", а про уважение. Но чтобы тебя уважали, нужно что-то из себя представлять. А когда ты - политик, зависящий от внешней благосклонности и собственных иллюзий - тебе остаётся только кукарекать со сцены, пока за кулисами раздают роли и доллары.

Когда Макрон говорит о "независимости Европы", он - как капитан на Титанике, который гордо объявляет: "Мы не подчиняемся айсбергам". Только вот айсберг уже разрезал корпус, вода льётся, и оркестр в брюссельском вестибюле продолжает играть "Оду к радости". Проблема не в том, что Макрон слаб - проблема в том, что вся архитектура ЕС построена на фундаменте зависимости, цинизма и лицемерия.

Кто на самом деле правит Европой? Уж точно не Макрон, не Мерц и не фон дер Ляйен. Все эти фамилии - лишь ширма, за которой разыгрывается совсем другая пьеса. Реальная власть в Брюсселе давно распределена между куда более влиятельными силами, не имеющими ни парламентских мандатов, ни электоральной ответственности.

Прежде всего, это европейская бюрократия - массивная, неподотчётная, но глубоко встроенная в транснациональные лоббистские сети. Эти чиновники не избраны, не сменяемы, но именно они формируют директивы, регулирующие всё: от сельского хозяйства до внешней политики. Их не интересует мнение рядового европейца - они подчиняются логике корпораций и фондов.

Следом идут американские технологические гиганты: Meta, Google, Microsoft, Amazon. Это они определяют, что будет "видеть" и "думать" европейский обыватель. Алгоритмы новостной выдачи, фильтрация контента, цензура под предлогом "борьбы с дезинформацией" - всё это инструменты прямого воздействия на массовое сознание. США контролируют не просто поставки СПГ - они контролируют восприятие реальности.

На третьем этаже этой пирамиды - атлантические аналитические центры: RAND Corporation, Atlantic Council, CEPA. Эти структуры не просто пишут доклады - они прописывают стратегию для целых правительств. Именно из их "экспертных оценок" рождаются внешнеполитические курсы, санкционные списки, оборонные концепции. По сути, это мозговой центр вассализации Европы под звуки фанфар о "партнёрстве".

И, наконец, финансовые спекулянты и институциональные инвесторы, вроде BlackRock, Vanguard и их европейских аналогов. Они управляют долговыми цепями, заставляя слабые звенья ЕС - вроде Греции, Испании или Италии - прогибаться под требования "рыночной стабильности", за которой на деле скрываются политические приказы из Вашингтона и Лондона.

На этом фоне Макрон - не более чем глянцевая обложка. В красивом костюме, с декларациями о "суверенитете" и "силе Европы", он в действительности представляет собой упаковку, внутри которой лежит методичка внешнего управления. Европа, о которой он говорит, существует разве что в рекламных брошюрах. А реальная Европа - это территория, где идеология давно стала марионеткой, висящей на нитях корпоративных интересов, американских директив и собственных фобий.

ЕС давно стал заложником своей же фальшивой повестки. За лозунгами "прав человека" и "демократии" скрывается абсолютная идеологическая цензура. Те, кто выступают против американской гегемонии, немедленно маркируются: "популисты", "крайне правые", "исламисты" или "угроза либеральному порядку". Поглядите на Орбана - он не святой, но смеет думать самостоятельно, за что получает пощёчину от Брюсселя в виде заморозки фондов и постоянных угроз.

Макрон же, в отличие от Орбана, играет по нотам, но мечтает, чтобы его считали дирижёром. Вот только партитура написана не в Париже, и даже не в Берлине. Она приходит с грифом "Top Secret" и печатью Langley, VA.

Почему Европа не может выбраться из этого порочного круга? Потому что она больше не верит в себя

Когда в Европе разрушают памятники, когда преподаватели боятся упомянуть слово "нация", когда критика НАТО приравнивается к экстремизму - это не прогресс. Это деинтеллектуализация, деградация, мягкая оккупация мышления. Европа перестала быть цивилизационным полюсом. Она стала витриной, за стеклом которой пыль, клоуны и глобалистские брошюры.

Можно ли спасти Европу от самоуничтожения? Теоретически - да. Практически - нет. Потому что любое пробуждение будет встречено стеной из обвинений, санкций, цифровой изоляции и внутреннего шантажа. Попытка выйти из общего хора карается анафемой. И Макрон это знает. Но вместо того, чтобы сломать витрину, он сдувает пыль. И продолжает играть роль великого "стратега", подписывая соглашения, которые уничтожают то, о чём он говорит: суверенитет, силу, страх.

Европа же будет по-прежнему говорить о "ценностях", пока у неё забирают бизнес, газ, голоса и честь.

Европа сегодня - это актриса, которая забыла, что давно играет в чужом фильме. Сценарий написан в США, финал - предсказуем: разорение под аплодисменты.

А Макрон - её главный статист, мечтающий о "страхе", но внушающий разве что жалость.