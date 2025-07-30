Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура вносит существенный вклад в успешное осуществление ЦУР

Существенный вклад в успешное осуществление Целей устойчивого развития (ЦУР) вносит реализация программы "Большого возвращения", которая предусматривает восстановление освобождённых регионов - Карабаха и Восточного Зангезура, а также возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом, в частности, сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в своем выступлении на панельной дискуссии, состоявшейся 30 июля в Женеве в рамках 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов.

По ее словам, в то время как идут восстановительные работы, в этих регионах уже сегодня проживает, работает и получает образование более 50 тысяч человек.

Сахиба Гафарова отметила, что загрязнение этих территорий минами остаётся основным препятствием на пути к их развитию. Именно по этой причине Азербайджан принял "Деятельность по борьбе с минной угрозой для безопасного возвращения, расселения, восстановления, процветания и мира" в качестве своей 18-й национальной Цели устойчивого развития. Кроме того, было предложено учредить эту цель в качестве 18-й Цели устойчивого развития ООН в целом.

В мае текущего года Президент Азербайджанской Республики подписал указ о разработке новой стратегии развития на 2027-2030 годы и "Второй программы "Большого возвращения". Реализация этих документов внесёт значительный вклад в достижение Целей устойчивого развития.