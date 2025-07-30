https://news.day.az/world/1770987.html Врачи на Камчатке продолжили операцию - несмотря на землетрясение - ВИДЕО Врачи онкодиспансера на Камчатке продолжили операцию, несмотря на землетрясение, с пациентом все хорошо. Как передает Day.Az, об этом сообщил минздрав региона.
Врачи на Камчатке продолжили операцию - несмотря на землетрясение - ВИДЕО
Врачи онкодиспансера на Камчатке продолжили операцию, несмотря на землетрясение, с пациентом все хорошо.
Как передает Day.Az, об этом сообщил минздрав региона.
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