В Таиланде взорвалась бомба

По меньшей мере шесть полицейских и один местный житель получили ранения в результате взрыва бомбы в таиландской провинции Наратхиват на юге страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bangkok Post.

По ее данным, целью атаки был полицейский мотопатруль. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу. Отмечается, что власти возложили ответственность за взрыв на сепаратистов, действующих на юге страны.

Сепаратистский конфликт на мусульманском юге Таиланда длится более 70 лет. Особенно активно вооруженные формирования действуют с 2004 года. Они добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. После обострения конфликта в регионе погибли более 7 тыс. человек, пострадали более 13 тыс.