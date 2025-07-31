Раскрыты характеристики аналога iPhone 17 Pro Max от Xiaomi

Компания Xiaomi готовит к выходу флагманский смартфон Xiaomi 16 Pro Max, который получит батарею внушительной емкости, улучшенную камеру и мощный чип от Qualcomm. Об этом сообщает портал GizmoChina со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По слухам, Xiaomi 16 Pro Max получит тройную систему камер с разрешением 50 Мп, состоящую из основного сенсора SmartSens 590 с оптическим форматом 1/1,28 дюйма и технологией LOFIC 2.0, призванной расширить динамический диапазон изображения. Помимо сверхширокоугольной камеры, смартфон получит перископный модуль с сенсором формата 1/1,95 дюйма и 5-кратным оптическим приближением.

Одним из ключевых преимуществ устройства станет аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. За производительность смартфона будет отвечать чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 2. Среди прочих особенностей отмечается наличие предустановленной версии Android 16 и фирменной прошивки HyperOS 3.0.

Xiaomi традиционно одними из первых выводит на рынок устройства на базе новейших чипов от Qualcomm. В 2025 году презентация Snapdragon Summit пройдет с 23 по 25 сентября. Это означает, что первые флагманы будут анонсированы в это же время.