Землетрясение в Азербайджане

На территории Кельбаджарского района Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно информации, землетрясение магнитудой 3,0 произошло в 05:07 по местному времени. Эпицентр толчков находился в 31 километрах к юго-западу от станции Дашкасан. Эпицентр землетрясения находился на глубине 13 км.