bp поддерживает развитие профессиональных навыков в области ВИЭ в Азербайджане

bp совместно со своими партнерами по проектам трубопроводов Азери-Чираг-Гюнешли, Баку-Тбилиси-Джейхан, Шахдениз и Южнокавказский успешно завершила трансформационный проект профессионального образования, направленный на развитие навыков в области технологий возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

Как передает Day.Az, эта инициатива является частью приверженности bp и ее партнеров поддержке образования и устойчивого развития в стране.

Целью проекта является обеспечение студентов, получающих профессиональное образование, и преподавателей, специализирующихся в этой области, необходимыми знаниями и практическими навыками для их активного участия в стремительно развивающемся секторе возобновляемой энергетики. Проект состоит из двух основных компонентов, и один из них - создание учебных мастерских по возобновляемой энергетике. С этой целью были созданы две полностью оснащённые современные мастерские по возобновляемой энергетике - одна для Бакинского государственного профессионального учебного центра по строительным и монтажным работам, другая - для Бакинского государственного профессионального учебного центра по технике и технологиям.

Эти инновационные мастерские предлагают иммерсивные и практикоориентированные возможности обучения на основе реальных сценариев использования возобновляемых источников энергии. Обе мастерские оснащены передовыми системами солнечной и ветровой энергетики, что позволяет студентам приобретать практические навыки в соответствии с отраслевыми стандартами.

Разработка комплексного учебного модуля по изменению климата и окружающей среде и его включение в программу профессионального образования предусматривает охват таких тем, как научные основы и последствия глобального потепления, влияние человеческой деятельности на изменение климата, роль возобновляемых источников энергии в снижении этого воздействия, энергоэффективность и устойчивое развитие.

Вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли отметил, что очень рад успешному завершению проекта, который внесет долгосрочный вклад в систему профессионального образования Азербайджана и сектор возобновляемых источников энергии.

"Мы убеждены, что данный проект предоставляет студентам ценную возможность приобрести практические навыки в области технологий возобновляемой энергетики, а преподавателям - повысить качество преподавания. Что особенно важно - проект способствует формированию квалифицированных кадров для энергетического перехода Азербайджана, одновременно поощряя среди молодых специалистов устойчивое понимание климатических проблем и экологическую ответственность", - сказал он.

Проект реализован Общественным объединением "World Skills Azerbaijan". Начат в мае 2024 года и завершён в июле 2025 года, общая стоимость проекта составила 322 000 манатов (примерно 189 400 долларов США).