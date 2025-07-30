В Белом доме объяснили введение пошлин против Индии

Президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в торговых переговорах с Индией и считает, что пошлины могут поспособствовать улучшению ситуации. Об этом заявил глава Национального экономического совета Кевин Хассет в эфире телеканала Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У Индии рынок был практически закрыт для американских товаров, тогда как наш рынок был полностью открыт для их продукции", - заявил собеседник телеканала.

По словам Хассета, такое положение дел разочаровало американского лидера, поэтому он и решил ввести новые пошлины.

Незадолго до этого Трамп в соцсети Truth Social объявил о введении 25%-ных импортных пошлин на товары из Индии с 1 августа. Свое решение глава Белого дома объяснил "торговыми барьерами и военно-энергетическим сотрудничеством Дели с Москвой".