Названа предварительная цена нового складного iPhone

Первый складной iPhone компании Apple будет стоить не менее $2 тысячи. Об этом сообщили аналитики издания JPMorgan, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, Apple будет готов представить новую модель во второй половине 2026 года, предположительно, в сентябре. При этом запланированный на осень 2025 года iPhone 17 не предложит значительных улучшений потенциальным покупателям, рассказали эксперты.

Ожидается, что складной смартфон, первый в своем роде в линейке iPhone, поступит в продажу в одно время с устройствами серии iPhone 18. Стоимость нового гаджета составит не менее $2 тысячи, или около 163 тысяч рублей.

Продажи складных iPhone Fold стартуют с нескольких десятков миллионов штук в 2027 году. Еще через год корпорация фирма должна выпустить в оборот 45 миллионов устройств. Новый гаджет будет иметь основной 7,8-дюймовый дисплей и дополнительный 5,5-дюймовый экран. Смартфону приписывают внутренний дисплей без складок.