https://news.day.az/world/1771072.html Цунами подтопило город на Гавайских островах - ВИДЕО Цунами, вызванное землетрясением у побережья Камчатки, подтопило город Хило на Гавайских островах. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее мы сообщали, что на Камчатке произошло сильное землетрясение - магнитуда достигла 8,7.
Цунами подтопило город на Гавайских островах - ВИДЕО
Цунами, вызванное землетрясением у побережья Камчатки, подтопило город Хило на Гавайских островах.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее мы сообщали, что на Камчатке произошло сильное землетрясение - магнитуда достигла 8,7.
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