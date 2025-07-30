Цунами подтопило город на Гавайских островах

Цунами, вызванное землетрясением у побережья Камчатки, подтопило город Хило на Гавайских островах.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее мы сообщали, что на Камчатке произошло сильное землетрясение - магнитуда достигла 8,7.