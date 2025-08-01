ТАСС поменял одну провокацию на другую
Государственное информационное агентство Российской Федерации ТАСС под давлением азербайджанских СМИ и реакции из Баку внесло изменения в провокационную новость про демонтаж памятника художнику армянского происхождения Ивану Айвазовскому (Ованнесу Айвазяну) в Ханкенди. Правда, одну провокацию "исправили" на другую.
Как передает Day.Az, теперь в соответствующей публикации Карабах упоминается как "Нагорный Карабах".
Стоит напомнить редакции агентства, что никакого "Нагорного Карабаха" не существует. Правильное название - Карабах!
Напомним, что в первоначальной версии публикации ТАСС некорректно указал название азербайджанского города Ханкенди, использовав навязанный армянами топоним "Степанакерт", что вызвало резкое возмущение в Азербайджане.
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