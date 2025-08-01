ТАСС поменял одну провокацию на другую

Государственное информационное агентство Российской Федерации ТАСС под давлением азербайджанских СМИ и реакции из Баку внесло изменения в провокационную новость про демонтаж памятника художнику армянского происхождения Ивану Айвазовскому (Ованнесу Айвазяну) в Ханкенди. Правда, одну провокацию "исправили" на другую.

Как передает Day.Az, теперь в соответствующей публикации Карабах упоминается как "Нагорный Карабах".

Стоит напомнить редакции агентства, что никакого "Нагорного Карабаха" не существует. Правильное название - Карабах!

Напомним, что в первоначальной версии публикации ТАСС некорректно указал название азербайджанского города Ханкенди, использовав навязанный армянами топоним "Степанакерт", что вызвало резкое возмущение в Азербайджане.