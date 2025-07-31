Автор: Байрам Эльшадов

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин снова решил "поучать" Азербайджан - на этот раз в связи с демонтажем памятника Ивану Айвазовскому в Ханкенди. Не стесняясь в выражениях, он назвал действия Азербайджана "поощрением варварства". Но проблема вовсе не в памятнике и не в Айвазовском. Проблема в самом Затулине - многолетнем лоббисте армянских интересов, который вновь использует любой повод, чтобы атаковать Азербайджан, даже когда этот повод ничтожен и абсурден. Эти заявления являются продолжением его давно сложившейся проармянской риторики, построенной на лжи и искажении фактов.

Памятник Айвазовскому, видимо, пытаются использовать как предлог для политических спекуляций. Но Затулин не подумал об одном - какое отношение Айвазовский имеет к Азербайджану? Ни малейшего. Памятник был установлен на оккупированной территории без согласия Баку. Демонтаж - законное действие, проявление восстановления суверенитета и справедливости. Памятник не был разрушен, как это пытаются утверждать армяне и Затулин. А был убран.

Если Азербайджан в Москве без согласия российского государства установит какой угодно памятник, это вызовет немедленную реакцию. Значит, любые разговоры о "вандализме" и "варварстве" - не более чем лицемерие и политические спекуляции.

Не менее важно понять, кто такой Затулин и какую позицию он занимает. Его многолетняя поддержка Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану - давно известна.

Обвинять Азербайджан в "поощрении варварства" - цинично, учитывая, что именно армянские вооруженные формирования на протяжении почти 30 лет уничтожали азербайджанские памятники, разрушали села и города, пытаясь стереть память народа.

Если Россия хочет уважать Айвазовского, пусть заберет памятник и установит у себя, например, перед Кремлем. Нельзя использовать культуру как прикрытие для оправдания оккупации чужих земель.

Позиция Затулина - это пример того, как отдельные российские политики закрывают глаза на международное право и поддерживают нарушение суверенитета Азербайджана, поощряя при этом армянскую оккупацию.

Азербайджан дал понять всему миру, что на своей земле мы хозяева. Азербайджан восстановил суверенитет над Карабахом. Весь мир признает, что это территория Азербайджана. Даже Армения признает это. Далее любые незаконно установленные памятники будут демонтированы.

Попытки оправдать незаконную установку памятника, приписывая Азербайджану вину в "варварстве", - это политика двойных стандартов и провокация. Время политических игр кончено. Азербайджан будет отстаивать свои права твердо и без компромиссов.