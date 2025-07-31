https://news.day.az/world/1771177.html

Американский F-35 потерпел крушение - ВИДЕО

Американский истребитель пятого поколения F-35 разбился в штате Калифорния. Как передает Day.Az со ссылкой на ABC News, инцидент произошел на военно-морской авиабазе Лемур в центральной Калифорнии. "Пилоту удалось успешно катапультироваться, он в безопасности. Других пострадавших среди персонала нет", - говорится в сообщении.