https://news.day.az/world/1771177.html Американский F-35 потерпел крушение - ВИДЕО Американский истребитель пятого поколения F-35 разбился в штате Калифорния. Как передает Day.Az со ссылкой на ABC News, инцидент произошел на военно-морской авиабазе Лемур в центральной Калифорнии. "Пилоту удалось успешно катапультироваться, он в безопасности. Других пострадавших среди персонала нет", - говорится в сообщении.
Американский F-35 потерпел крушение - ВИДЕО
Американский истребитель пятого поколения F-35 разбился в штате Калифорния.
Как передает Day.Az со ссылкой на ABC News, инцидент произошел на военно-морской авиабазе Лемур в центральной Калифорнии.
"Пилоту удалось успешно катапультироваться, он в безопасности. Других пострадавших среди персонала нет", - говорится в сообщении.
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