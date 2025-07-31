В Вирджинии мужчина попытался сжечь местного депутата

Член городского совета Дэнвилла в Вирджинии, 38-летний Ли Воглер подвергся нападению - его подожгли.

Как передает Day.Az, об этом сообщила телекомпания ABC News со ссылкой на полицию.

По сообщению полицейского управления Денвера, у подозреваемого Шотси Майкла Бака Хейса произошел конфликт с депутатом в офисе журнала Showcase Magazine, где Воглер также работает директором по продажам. Хейс облил его горючей жидкостью. После этого мужчины вышли на улицу, где подозреваемый поджег Воглера, пишет ABC News.

Члена горсовета Дэнвилла доставили в больницу. ABC News со ссылкой на заявление Showcase Magazine написала, что он получил "серьезные ожоги".

Подозреваемый Хейс скрылся с места преступления, однако полицейские поймали его через несколько кварталов, сообщили в ABC News. Он находится под стражей. По мнению полиции, Воглер и Хейс знают друг друга, нападение произошло из-за "личного дела" и не связано с политической деятельностью депутата в городском совете Дэнвилла.