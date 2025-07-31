США объявят, какие меры примут против Индии

США объявят в конце недели, какие дополнительные меры примут против Индии в дополнение к импортным пошлинам за торговлю с РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во время общения с журналистами президент США Дональд Трамп.

На просьбу пояснить, какие дополнительные ограничительные меры США могут принять в отношении Индии, Трамп заявил о торговом дефиците в отношениях двух стран и отметил, что в Индии действуют "одни из самых высоких [импортных] пошлин в мире". "Они готовы существенно снизить их, но посмотрим, что произойдет. Мы ведем переговоры с Индией, посмотрим, к чему они приведут. Не столь важно, заключим ли мы сделку или введем в отношении них определенные пошлины, вы узнаете об этом в конце недели", - заявил президент США.