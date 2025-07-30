Состоятся первенство Азербайджана и чемпионат по пумсэ

1 и 2 сентября пройдут первенство страны и чемпионат по пумсэ среди юниоров, молодежи и взрослых.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации тхэквондо.

Спортсмены будут соревноваться в индивидуальных и тройных программах в возрастных категориях 12-14 лет (2011-2013), 15-17 лет (2008-2010), 18-30 лет (1995-2007).

Отметим, что соревнования пройдут в Спортивно-оздоровительном клубе МЧС.