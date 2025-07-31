Названа дата старта выбора специальностей для поступления в вуз

Выбор специальностей по всем группам специальностей для поступления в высшие учебные заведения будет проводиться с 11 по 19 августа 2025 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Отмечается, что 4-й выпуск журнала "Абитуриент", а также буклеты "На что следует обратить внимание при выборе специальности будут опубликованы до начала периода выбора.

Следует также отметить, что результаты вступительных экзаменов, проведенных 6 июля 2025 года по II и III группам специальностей, были объявлены 17 июля, а результаты проведенных 13 июля 2025 года экзаменов по I и IV группам специальностей (в том числе предмет география для тех, кто выбрал обе подгруппы DT и TC III группы), были опубликованы 24 июля.