МАГАТЭ оценило риски для АЭС Японии после землетрясения у Камчатки

Землетрясение в акватории Тихого океана у побережья Камчатки не представляет угрозы для безопасности атомных электростанций Японии. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Поддерживаем связь с японскими властями. Первичные данные подтверждают отсутствие последствий для безопасности АЭС", - отметили в агентстве.

Сброс воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" временно приостановлен в превентивном порядке.