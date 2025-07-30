https://news.day.az/world/1771084.html МАГАТЭ оценило риски для АЭС Японии после землетрясения у Камчатки Землетрясение в акватории Тихого океана у побережья Камчатки не представляет угрозы для безопасности атомных электростанций Японии. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Поддерживаем связь с японскими властями.
МАГАТЭ оценило риски для АЭС Японии после землетрясения у Камчатки
Землетрясение в акватории Тихого океана у побережья Камчатки не представляет угрозы для безопасности атомных электростанций Японии. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Поддерживаем связь с японскими властями. Первичные данные подтверждают отсутствие последствий для безопасности АЭС", - отметили в агентстве.
Сброс воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" временно приостановлен в превентивном порядке.
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