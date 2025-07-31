Обезьяны с острова Бали освоили криминальную схему

Обезьяны на Бали освоили криминальную схему и стали грабить туристов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Длиннохвостые макаки, живущие у храма Улувату на тропическом острове, уже много лет промышляют воровством, и их вполне можно назвать преступной группировкой. Некоторое время назад они усовершенствовали криминальную схему и стали использовать шантаж - они обменивают ценную добычу вроде кошельков и телефонов на фрукты. Исследователи из Университета Летбриджа подтвердили - приматы научились отличать ценные вещи от бесполезных и торгуются осознанно.

"Они организовали настоящую преступную сеть", - возмущается туристка Тейлор Утли, чей телефон макака держала в заложниках и вернула в обмен на три пакета фруктов. Храмовые смотрители бессильны: популяция из примерно 600 священных обезьян ежедневно устраивает кражи пяти-десяти смартфонов, а эксперименты с графиком кормления лишь усилили их аппетиты. Некоторые особи просто развлекаются - кусают технику и делают селфи.

Пока туристы вооружаются палками против мохнатых карманников, ученые восхищаются их "экономическим мышлением". После кражи любимых солнцезащитных очков британец Джонатан Хамме сравнил храм с притоном из романа Чарльза Диккенса "Оливер Твист", где беспризорники были ловкими карманниками. Но для местных обезьяньи причуды - часть культуры: макаки воровали украшения у паломников даже в XI веке.