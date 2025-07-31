Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Есть фигуры, чей образ шлифуется не народной памятью, не трудом и борьбой, а пресс-релизами западных НПО, грантами от фондов Сороса и аплодисментами в залах, где давно уже не пахнет ни совестью, ни борьбой за истину. Один из таких символов виртуальной добродетели - Губад Ибадоглу, персонаж, которого западная пропагандистская машина представила как мученика, пророка, экономиста-правдоискателя. Но стоит лишь чиркнуть спичкой фактов по хрупкой бумажной декорации его имиджа - и задыхающийся в дыму либеральной легенды образ обнажает грязную и вполне прозаичную реальность: карьеру чиновника, бизнесмена, политтехнолога и теневого лоббиста, не брезгующего ни деньгами, ни услугами лживых адвокатов в дорогих костюмах.

Губад Ибадоглу, в миру Губад Ибад оглу Байрамов, получил известность вовсе не из-за смелых разоблачений коррупции, как утверждают его поклонники в Вашингтоне или Тбилиси. Он - продукт эпохи приватизации, один из тех "реформаторов", кто в 90-е годы присосался к институтам, раскинувшим свои щупальца по всей постсоветской периферии. Институт открытого общества Сороса, Британский совет, норвежские и шведские фонды, американские программы экономической трансформации. Везде он был - как "научный сотрудник", как "эксперт", как "борец с бедностью", как "активист". Но никогда - как человек, поднявший страну с колен, создавший рабочие места, давший хоть одному азербайджанцу уверенность в завтрашнем дне.

Но одиночек вроде Ибадоглу не бывает. Вся его деятельность - это часть давно гниющей и продажной конструкции: радикальной псевдооппозиции, которая за 30 лет не родила ни одной политической программы, ни одной экономической идеи, ни одного правдивого лозунга, который не был бы написан по кальке из Вашингтона или Брюсселя. Зато - море поездок, конференций, фуршетов, сэлфи с антиисламскими активистами, сотрудничество с армянскими экспертами и регулярные апелляции к западным инстанциям: "накажите Азербайджан!"

Где были эти "борцы", когда страна вела освободительную войну за Карабах? Где были их митинги в поддержку армии, когда погибали шахиды? Их не было. Зато были открытые письма в ООН с требованием ввести санкции против Азербайджана. Были заявления о "неприемлемости насилия" в момент, когда азербайджанские города подвергались обстрелам.

Когда американский сенатор-демократ Дик Дурбин вдруг вспоминает о Губаде Ибадоглу и с выражением благородной тревоги делает заявление в его защиту, невольно возникает один из двух выводов. Либо сенатор искренне не знает, кого защищает, и тогда уместно говорить о вопиющей некомпетентности. Либо - что более вероятно - он всё прекрасно знает, но сознательно становится рупором ангажированной кампании, направленной на вмешательство во внутренние дела Азербайджана. В обоих случаях - это лицемерие в чистом виде.

Давайте расставим точки над "i". Губад Ибадоглу - это не какой-то там "политзаключённый", как пытаются навязать западные медиа и лоббистские организации. Это человек, фигурант уголовного дела, в рамках которого были собраны материалы, указывающие на его возможную причастность к финансированию структур, ведущих подрывную деятельность против государства Азербайджан. Его имя напрямую связывалось с организациями, имеющими за плечами следы офшорных транзакций, финансирования антиазербайджанской пропаганды и поддержания так называемых "гражданских активистов", тесно аффилированных с зарубежными спецслужбами.

Но кого защищает Дурбин? Защитника демократии? Нет. Он поднимает голос за человека, который, по имеющимся данным, координировал финансовые потоки, идущие от деструктивных иностранных кругов к агентурной сети внутри Азербайджана. Именно такой человек оказался вдруг в центре внимания высокопоставленного сенатора.

Любопытный момент: никто из американских сенаторов - ни Дурбин, ни кто-либо из его коллег - не сделал НИ ОДНОГО заявления, когда осенью 2020 года армянская армия бомбила мирные азербайджанские города. Когда в Гяндже ракеты ударили по жилым кварталам, погибли дети, женщины, целые семьи. Где тогда был Дик Дурбин со своей "заботой о правах человека"? Почему он не вышел на трибуну и не обвинил агрессора? Где были резолюции, гуманитарные доклады, осуждения? Тишина. Полная, гробовая тишина.

Никто из этих борцов за "свободу и справедливость" не написал ни строчки, когда были убиты азербайджанские журналисты. Ни один западный сенатор не поинтересовался судьбой людей, погибших от мин на освобождённых территориях, когда освещали последствия армянской оккупации. Почему же тогда - никакой медийной истерии, никакой резолюционной риторики?

Но стоило задержать фигуранта уголовного дела с возможными связями в ангажированных западных кругах - начинается привычный хор: "политические репрессии", "жертва режима", "нарушение прав человека".

Да, в апреле 2024 года Губад Ибадоглу, с учётом состояния здоровья, был переведён под домашний арест. Да, ему предоставлялась полноценная медицинская помощь. Да, он имел доступ к медикаментам, консультациям специалистов, включая иностранных. Более того, представители Международного Комитета Красного Креста неоднократно посещали его, и НИ ОДИН ИХ ОТЧЁТ не зафиксировал ни пыток, ни жестокого, ни даже унизительного обращения. Всё остальное - это чистейшая фальсификация, политическая спекуляция, грубая манипуляция фактами.

... Когда западные политики вдруг вспоминают об Азербайджане - это почти всегда не про права человека, а про геополитику. Именно так произошло в случае с Губадом Ибадоглу. Из фигуранта уголовного дела его спешно превращают в икону демократии, не обращая внимания ни на суть обвинений, ни на материалы следствия, ни на юридическую реальность.

Запад делает вид, что защищает "учёного", "экономиста", "активиста". А в реальности - защищает человека, обвиняемого в тяжких преступлениях, среди которых - финансовые махинации, распространение экстремистских материалов и связи с международными деструктивными структурами.

Губад Ибадоглу был задержан 23 июля 2023 года в Баку Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана. Задержание сопровождалось санкционированным обыском, в ходе которого были изъяты 40 тысяч долларов США наличными - происхождение не подтверждено никакими документами, религиозные материалы с признаками экстремизма, документы и цифровые носители с подозрительными финансовыми и идеологическими данными.

На следующий день ему были предъявлены обвинения по двум серьёзным статьям Уголовного кодекса страны.

Следствие установило, что Ибадоглу связан с рядом зарубежных организаций, зарегистрированных в Великобритании и США, через которые осуществлялось финансирование "гражданской активности" в Азербайджане. Но за фасадом экономической аналитики скрывались информационные кампании, направленные против государства, и координация переводов от структур, близких к FETÖ - организации Фетхуллаха Гюлена, признанной террористической в Турции.

Через свою организацию "Economic Research Center", а также созданную им платформу "Academy for Development and Transparency" (ADT), Ибадоглу, по версии следствия, осуществлял финансирование лиц и группировок, связанных с антиисламскими и антитурецкими медиа, действующими под видом "правозащитных".

В апреле 2024 года Ибадоглу был переведён под домашний арест в связи с состоянием здоровья. В течение всего срока содержания под стражей ему предоставлялись медицинские обследования и медикаменты, обеспечивался доступ к адвокату и родственникам, не препятствовали международным визитам наблюдателей.

Международный Комитет Красного Креста подтвердил, что никаких признаков пыток или жестокого обращения зафиксировано не было. Следовательно, заявления о "репрессиях" - наглая дезинформация, запущенная в медийное поле определёнными структурами с внешним финансированием.

Ответ прост: Ибадоглу стал фигурой геополитической игры, где Запад стремится использовать любого, кто может быть представлен как "жертва режима". На деле - речь идёт о человеке, против которого идёт следствие с чёткой доказательной базой, а не об узнике совести.

На фоне молчания американских сенаторов о гибели детей в Гяндже, об убийствах азербайджанских журналистов и разрушениях от армянских обстрелов, защита Ибадоглу звучит гротескно и цинично. Эти политики не сказали ни слова, когда армянские ракеты убивали мирных жителей, но моментально встают на защиту подозреваемого в финансировании идеологической подрывной деятельности.

Губад Ибадоглу - не диссидент и не жертва. Это обвиняемый по уголовному делу с международными связями, финансовыми махинациями и возможным участием в религиозно-политической пропаганде. Его задержание и следствие - это не борьба с инакомыслием, а защита государственности Азербайджана от попыток разрушения изнутри.

Каждое государство обязано защищать свои границы - не только территориальные, но и информационные, идеологические и правовые. И если кто-то становится частью гибридной схемы, его ждёт не слава, а суд.

Губад Ибадоглу - это не человек. Это бренд. Упакованный, глянцевый, приглаженный, причесанный. Он не живёт в Азербайджане - он функционирует. Как приложение к повестке. В понедельник - эксперт по коррупции. Во вторник - политический узник. В среду - антиклерикал. В четверг - борец за права женщин. В пятницу - лектор Лондонской школы экономики. Символично, что его превратили в икону борьбы именно те, кто десятилетиями высасывает кровь из тела суверенных государств под вывеской "либеральных реформ". Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch, Atlantic Council - все те же актёры одной и той же пьесы: "Режим плохой, освободите нашего человека".

А теперь вопрос: почему они никогда не защищали Сакину Гаджиеву - мать троих детей, погибшую от армянского снаряда в Барде? Почему не требовали справедливого суда над палачами детей в Шуше? Почему не проводили конференции о правах азербайджанских журналистов, погибших от мин, заложенных армянскими диверсантами?

Потому что их не интересует правда. Их интересуют инструменты давления. Ибадоглу - один из них.

С начала 2000-х годов в Азербайджане как грибы после дождя выросли десятки НПО, которые занимались одним - генерацией псевдопроблем и последующей продажей этих проблем западным донорам. Губад Ибадоглу и ему подобные стали не просто участниками процесса - они возглавили теневую индустрию антипатриотизма, в которой ложь - это "альтернативная точка зрения", предательство - "европейская солидарность", манипуляция - "гуманитарная экспертиза".

Более 80 зарегистрированных организаций, ассоциированных с радикальной оппозицией, получили более 11 млн долларов от иностранных структур за последние 7 лет. Среди получателей - бывшие однопартийцы Ибадоглу, а также структуры, тесно связанные с организациями в США и Франции.

Внимание: почти 70% этих средств были потрачены не на исследования, не на помощь жертвам конфликтов, не на обучение молодёжи - а на зарплаты, поездки, офисную аренду и продвижение антиреспубликанской повестки. Это не гражданское общество. Это грантовая мафия, в которой каждый крик о "диктатуре" стоит определённых денег.

На словах - оппозиция. На деле - лоббистский отдел западных интересов. Эти люди десятилетиями кричат о демократии, но никогда не участвовали в выборах, не вели агитацию в сёлах, не отчитывались перед избирателями. Они существуют только в фейсбуке, на конференциях и в кулуарах посольств.

Губад Ибадоглу - типичный представитель этого круга.

Но именно такие персонажи становятся "главной альтернативой" в отчётах Freedom House.

И это не случайно. Их роль - разрушать доверие к государству, создавать атмосферу хронического недовольства, внушать молодёжи комплекс неполноценности и формировать ложный выбор: либо "режим", либо "либеральные мечтатели", танцующие под армянскую дудку и цитирующие Джорджа Сороса.

Ибадоглу - не последний. Его образ - просто следующая итерация одного и того же алгоритма: сначала - создать видимость "преследуемого", потом - поднять шум в западной прессе, затем - использовать эту волну давления для торга и политических уступок. Это технология. И она работает, пока мы молчим.

Вокруг Ибадоглу идёт не правозащитная кампания - это кампания давления, выстроенная по шаблонам гибридной войны. Это не забота о человеке, это инструмент давления на Азербайджан, прикрытый красивыми словами о демократии.

На самом деле, всё просто. Азербайджан - это не марионетка, которой можно диктовать, кого сажать, а кого выпускать. Наши суды - это не филиалы Вашингтона, а наша система правосудия - не игрушка в руках западных НКО.

Сенатор Дурбин может сколько угодно разыгрывать спектакль гуманизма. Но в Азербайджане хорошо понимают, что за этой театральной маской стоит - привычный, насквозь фальшивый язык двойных стандартов.

И последнее. Если кому-то за океаном действительно интересно узнать, что такое настоящая политическая репрессия, пусть посмотрят на то, что происходит с Джулианом Ассанжем. Или вспомнят, как в "самой демократичной стране" мира журналистам врываются в дома, а независимые платформы подвергаются давлению. Прежде чем читать мораль другим - навели бы порядок у себя.

Азербайджан - не колония, и не лаборатория для чужих экспериментов. Здесь право на суверенитет - не подлежит торгу. И никакие фальшивые "адвокаты" вроде сенатора Дурбина не изменят этот факт.

Но Азербайджан - уже не тот. Это не 1994-й. Это не разваленная республика, где за пайку из USAID можно купить целую редакцию. Сегодня - это государство, восстановившее свою территориальную целостность, сильное, суверенное, уверенное в себе. А значит, пришло время называть вещи своими именами.

Губад Ибадоглу - это не узник совести. Это узник иллюзий своих кураторов. И его "страдание" - это не борьба за правду, а борьба за роль в чужом спектакле.

Спектакле, в котором Азербайджан больше не зритель. А режиссёр. И судья.