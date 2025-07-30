Подозреваемый в преступлении гражданин Азербайджана экстрадирован из Грузии

Генеральная прокуратура Грузии приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Эльнура Гудрат оглу Сулейманова.

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, в связи с тем, что в рамках уголовного дела, расследуемого Сураханским районным управлением полиции, в отношении Эльнура Сулейманова были выявлены обоснованные подозрения в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК 127.2.3 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и 221.1 (хулиганство), было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого и он был объявлен в международный розыск.

Эльнур Сулейманов был задержан на территории Грузии и в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции доставлен в Азербайджан.