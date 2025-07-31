Вор выхватил телефон у репортера перед прямым эфиром

Репортера бразильского телеканала Band Клару Нери пытались обокрасть перед прямым эфиром, передает Day.Az со ссылкой на "Ленту.Ru".

Нери перед началом съемок набирала сообщение на мобильном телефоне, когда неизвестный на мотоцикле выхватил у нее устройство из рук. Репортер от неожиданности вскрикнула и нецензурно выругалась, после чего пропала из кадра.

Однако, как отмечает издание, вор не смог уйти с телефоном: он случайно уронил его на землю. В итоге журналистка вернула себе устройство.

На место происшествия прибыла полиция. Злоумышленника пока поймать не удалось.