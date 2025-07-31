В Азербайджане произошло землетрясение

По данным Бюро по исследованию землетрясений, на границе Лянкярана и Лерика зафиксировано землетрясение.

Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Подземный толчок произошел в 14:03 по местному времени. Эпицентр залегал на глубине 33 км.