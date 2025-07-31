https://news.day.az/society/1771261.html В Азербайджане произошло землетрясение По данным Бюро по исследованию землетрясений, на границе Лянкярана и Лерика зафиксировано землетрясение. Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Подземный толчок произошел в 14:03 по местному времени. Эпицентр залегал на глубине 33 км.
В Азербайджане произошло землетрясение
По данным Бюро по исследованию землетрясений, на границе Лянкярана и Лерика зафиксировано землетрясение.
Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Подземный толчок произошел в 14:03 по местному времени. Эпицентр залегал на глубине 33 км.
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