https://news.day.az/society/1771261.html

В Азербайджане произошло землетрясение

По данным Бюро по исследованию землетрясений, на границе Лянкярана и Лерика зафиксировано землетрясение. Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Подземный толчок произошел в 14:03 по местному времени. Эпицентр залегал на глубине 33 км.