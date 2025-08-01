В Китае испытали футуристичный роботрактор Honghu T70

Китайская компания Shiyan Guoke Honghu Technology представила полностью автономный ИИ-трактор Honghu T70, способный без участия человека выполнять полный цикл сельскохозяйственных работ. Ключевой особенностью машины является полное отсутствие кабины, руля и места для водителя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Оснащенный GPS, лидарами и нейросетями, Honghu T70 в реальном времени анализирует состояние почвы и растений, передавая данные в центральную систему. Искусственный интеллект также умеет распознавать семена и автоматически корректировать глубину вспашки для конкретной культуры, обеспечивая точность операций до примерно 2,5 см.

В движение машину приводит полностью электрическая силовая установка с двумя двигателями: один отвечает за передвижение, а второй - за работу сменного навесного оборудования, такого как культиваторы или косилки. Заявленная автономность достигает шести часов, за которые трактор успевает обработать около двух гектаров земли.

В настоящее время новинка уже проходит испытания на полях в провинции Хэбэй и других регионах Китая. Учитывая высокий потенциал для масштабирования, компания планирует в ближайшем будущем вывести Honghu T70 на общенациональный рынок.