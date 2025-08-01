Скончался народный артист Азербайджана Ариф Бабаев.

Как передает Day.Az, об этом сообщил его сын Яшар Бабаев.

Напомним, что 23 июля около 17:30 Ариф Бабаев был госпитализирован в Гахскую районную центральную больницу с диагнозом "острая дыхательная недостаточность". 24 июля народный артист был перевезен машиной скорой помощи из Гахской районной больницы в Центральную клиническую больницу в Баку.