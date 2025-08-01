https://news.day.az/culture/1771393.html Скончался народный артист Азербайджана Ариф Бабаев Скончался народный артист Азербайджана Ариф Бабаев. Как передает Day.Az, об этом сообщил его сын Яшар Бабаев. Новость обновляется
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Бабаев
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Бабаев.
Как передает Day.Az, об этом сообщил его сын Яшар Бабаев.
Напомним, что 23 июля около 17:30 Ариф Бабаев был госпитализирован в Гахскую районную центральную больницу с диагнозом "острая дыхательная недостаточность". 24 июля народный артист был перевезен машиной скорой помощи из Гахской районной больницы в Центральную клиническую больницу в Баку.
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