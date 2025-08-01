https://news.day.az/society/1771433.html На этой дороге в Баку ограничат движение - ДАТА В связи с проведением ремонтных работ на участке улицы Маммада Араза в Баку - от проспекта Азадлыг до проспекта Ататюрка - с 08:00 2 августа до 22:00 3 августа движение автотранспорта будет частично ограничено. Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
На этой дороге в Баку ограничат движение - ДАТА
В связи с проведением ремонтных работ на участке улицы Маммада Араза в Баку - от проспекта Азадлыг до проспекта Ататюрка - с 08:00 2 августа до 22:00 3 августа движение автотранспорта будет частично ограничено.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
"В связи с текущими ремонтными работами просим водителей быть предельно внимательными на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков", - отметили в Агентстве.
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