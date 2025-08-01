На этой дороге в Баку ограничат движение

В связи с проведением ремонтных работ на участке улицы Маммада Араза в Баку - от проспекта Азадлыг до проспекта Ататюрка - с 08:00 2 августа до 22:00 3 августа движение автотранспорта будет частично ограничено.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

"В связи с текущими ремонтными работами просим водителей быть предельно внимательными на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков", - отметили в Агентстве.