https://news.day.az/sport/1771431.html Объявлен рейтинг азербайджанских спортсменов Министерство молодежи и спорта опубликовало ежемесячную рейтинговую таблицу спортсменов национальных сборных по олимпийским видам спорта. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, рейтинг на август возглавляет дзюдоист Зелим Цкаев. У него 330 очков.
Объявлен рейтинг азербайджанских спортсменов
Министерство молодежи и спорта опубликовало ежемесячную рейтинговую таблицу спортсменов национальных сборных по олимпийским видам спорта.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, рейтинг на август возглавляет дзюдоист Зелим Цкаев. У него 330 очков.
На втором месте - Зелим Коцоев (дзюдо, 320 очков), а замыкает тройку лидеров Эльджан Гаджиев (дзюдо, 230 очков).
Отметим, что рейтинг обновляется в начале каждого месяца согласно результатам.
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