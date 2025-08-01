Объявлен рейтинг азербайджанских спортсменов

Министерство молодежи и спорта опубликовало ежемесячную рейтинговую таблицу спортсменов национальных сборных по олимпийским видам спорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, рейтинг на август возглавляет дзюдоист Зелим Цкаев. У него 330 очков.

На втором месте - Зелим Коцоев (дзюдо, 320 очков), а замыкает тройку лидеров Эльджан Гаджиев (дзюдо, 230 очков).

Отметим, что рейтинг обновляется в начале каждого месяца согласно результатам.