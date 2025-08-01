https://news.day.az/world/1771368.html В США отложили запуск Crew Dragon Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11 отложили из-за погодных условий. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом SpaceX сообщила в социальной сети X. "Запуск Dragon с помощью Falcon 9 сегодня отменен из-за облачности над стартовой площадкой", - заявили в компании.
В США отложили запуск Crew Dragon
Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11 отложили из-за погодных условий.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом SpaceX сообщила в социальной сети X.
"Запуск Dragon с помощью Falcon 9 сегодня отменен из-за облачности над стартовой площадкой", - заявили в компании.
Там добавили, что запуск корабля перенесли на пятницу, 1 августа.
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