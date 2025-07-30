В Германии изучают возможность внедрить американское ПО по всей стране

Министерство внутренних дел Германии рассматривает возможность внедрения американской программной платформы Palantir (Vera) для полиции и спецслужб на федеральном уровне. Об этом сообщает журнал Stern со ссылкой на пресс-службу главы ведомства Александра Добриндта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Система уже используется в Баварии, Гессене и Северном Рейне-Вестфалии для ускорения расследований. Сторонники утверждают, что без нее Германия отстанет в борьбе с преступностью.

Противники указывают на риски нарушения прав граждан. Ассоциация "Общество за гражданские права" подала жалобу в Конституционный суд ФРГ из-за обработки данных потерпевших. Эксперт СДПГ Йоханнес Шетцль подчеркнул, что "алгоритмы Palantir непрозрачны, а компания связана с американскими спецслужбами".

Критику также поддержали "Зеленые". Зампред их фракции Константин фон Нотц обвинил министра в лоббировании интересов Palantir.