https://news.day.az/world/1771304.html

Российский город накрыла мощная гроза - ФОТО - ВИДЕО

Питер накрыла мощная гроза с градом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По прогнозам синоптиков, сегодня может выпасть до 10 мм осадков. В городе сильный ветер, сверкают молнии и льёт как из ведра.