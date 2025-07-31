https://news.day.az/world/1771304.html Российский город накрыла мощная гроза - ФОТО - ВИДЕО Питер накрыла мощная гроза с градом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По прогнозам синоптиков, сегодня может выпасть до 10 мм осадков. В городе сильный ветер, сверкают молнии и льёт как из ведра.
Российский город накрыла мощная гроза - ФОТО - ВИДЕО
Питер накрыла мощная гроза с градом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По прогнозам синоптиков, сегодня может выпасть до 10 мм осадков.
В городе сильный ветер, сверкают молнии и льёт как из ведра.
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