Российский город накрыла мощная гроза

Питер накрыла мощная гроза с градом.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По прогнозам синоптиков, сегодня может выпасть до 10 мм осадков.

В городе сильный ветер, сверкают молнии и льёт как из ведра.