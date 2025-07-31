Эта страна признана самой жаркой точкой на Земле

Согласно последним зарегистрированным данным (30 июля 2025 года), город Омидийе в провинции Хузестан Ирана с температурой 51°C занял первое место как самая жаркая точка планеты за последние 24 часа.

Как передает Day.Az, среди 15 самых жарких регионов мира четыре иранских города: Омидийе, Абадан, Ахваз и Дезфуль (Сафиабад).

Продолжение жары в регионе может угрожать общественному здоровью, обеспечению водой и электричеством, а также повседневной активности.

Жителям рекомендуется избегать нахождения на открытом воздухе в жаркие часы дня.