Гигантское насекомое нашли в одной стране

В Австралии ученые открыли новый вид палочников длиной 40 сантиметров.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Guardian.

По словам сотрудника Университета Джеймса Кука Ангуса Эммотта, найти гигантское насекомое ему и его коллеге помог неравнодушный пользователь интернета. Он прислал исследователю Россу Коупленду фотографию необычного палочника. Его размеры удивили ученых, и они отправились на поиски образца для изучения.

Спустя долгое время Эммотт и Коупленд нашли в высокогорных деревьях самку палочника. Размер пойманной особи был сопоставим с размерами только родившегося человеческого ребенка. Они изучили новый вид и назвали его Acrophylla alta. Предположительно, эти палочники - самое тяжелое насекомое в стране. Они могут сместить предыдущего рекордсмена - гигантского таракана-носорога.

Ученые описали Acrophylla alta в статье для журнала Zootaxa. По мнению Эммотта, этот вид не нашли раньше из-за труднодоступной среды обитания. Он подозревает, что этим также объясняются аномальные размеры палочника. Чтобы выжить в прохладной влажной среде, им пришлось стать крупнее. Тем не менее, чтобы подтвердить сделанные выводы, исследователям нужно будет найти самца Acrophylla alta.