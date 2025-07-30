Все iPhone призвали срочно обновить

Корпорация Apple выпустила iOS 18.6 и призвала пользователей iPhone срочно обновить свои устройства. Об этом сообщает издание Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам опрошенного таблоидом специалиста по безопасности компании Jamf Джоша Штейна, апдейт обязателен к установке. По его подсчетам, обновление включает в себя исправление более 20 ошибок и уязвимостей. "Учитывая, что это обновление небольшое и в основном направлено на улучшение безопасности, мы рекомендуем пользователям обновиться как можно скорее", - заметил Штейн.

Новая версия прошивки доступна для всех смартфонов Apple, начиная с iPhone Xr, Xs и Xs Max, которые вышли в 2018 году. Журналисты заметили, что iOS 18.6 не приносит никаких новых функций. По их словам, это нормально - эта версия операционной системы (ОС) находится на завершающем этапе своего жизненного цикла, в сентябре ее сменит iOS 26.

Джош Штейн отметил, что в обновлении исправили ошибки WebKit, которые в том числе могли быть использованы для слива конфиденциальных данных владельцев iPhone. Также были устранены неполадки в работе фреймворков Apple CoreAudio и CoreMedia. "Положительная новость от Apple заключается в том, что ни одна из этих уязвимостей не была использована в реальных условиях", - заключил эксперт.