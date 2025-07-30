Бывший капитан "Кяпаза" продолжит карьеру в Казахстане

Костанайский "Тобол" объявил о подписании контракта с 27-летним белорусским защитником Егором Хвалько, который ранее был капитаном азербайджанского клуба "Кяпаз".

Об этом İdman.biz сообщает со ссылкой на пресс-службу казахстанского клуба.

Футболист выступал за "Лиду", "Дняпро" и "Арсенал", а с 2021 года защищал цвета "Кяпаза", где провел три сезона и носил капитанскую повязку.

Хвалько имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Беларуси и принимал участие в международных турнирах. В "Тоболе" он станет третьим легионером из стран бывшего СССР, усилив линию обороны команды.

Отметим, что ранее за "Тобол" выступал азербайджанский голкипер Эмиль Балаев.