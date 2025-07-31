В Азербайджане ужесточены условия по банковским операциям, связанным с иностранными финансовыми источниками.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменениях в законы "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)" и "О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменению, банковские и любые другие операции по договорам на оказание услуг или выполнение работ за счет незарегистрированных иностранных финансовых источников не допускаются.

Оказание услуг или выполнение работ по незарегистрированному договору за счет иностранных финансовых источников, а также получение в связи с этим денежных средств и (или) других материальных средств повлечет административную ответственность в установленном порядке.