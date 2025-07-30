Авиакомпании США приостановили полеты на Гавайи

Американские авиакомпании Hawaiian Airlines и Alaska Airlines приостановили полеты в штат Гавайи из-за угрозы цунами после землетрясения в Камчатском крае, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы задерживаем вылеты рейсов Hawaiian Airlines и Alaska Airlines на [Гавайские] острова", - цитирует телеканал NBC заявление Hawaiian Airlines. Самолетам, выполняющим рейсы, было предписано вернуться на материк. Часть рейсов переправляется в другие аэропорты.

Ранее власти острова Оаху, на котором расположена столица штата Гонолулу, призвали местных жителей эвакуироваться из прибрежных областей. Береговая охрана США предписала всем судам, находящимся на стоянке в штате Гавайи, покинуть порты из-за угрозы цунами после мощного землетрясения на Камчатке.