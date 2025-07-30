Азербайджан стал вторым крупнейшим поставщиком газа в Турцию

Азербайджан закрепил свое место среди трех крупнейших поставщиков природного газа в Турцию в мае 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Управление по регулированию энергетических рынков (EPDK) Турции.

В мае 2025 года Турция импортировала из Азербайджана 1,057 миллиарда кубических метров природного газа, что на 4,80 процента больше по сравнению с 1,009 миллиарда кубических метров в мае 2024 года. При этом Азербайджан занял второе место среди поставщиков трубопроводного газа в Турцию после Российской Федерации, обогнав Исламскую Республику Иран по месячным объемам поставок.

За тот же период Турция импортировала из Исламской Республики Иран 791,74 миллиона кубических метров природного газа, что на 33,40 процента больше, чем 593,49 миллиона кубических метров годом ранее. Российская Федерация сохранила статус крупнейшего поставщика, экспортировав в мае почти 1,193 миллиарда кубических метров природного газа, тогда как а аналогичный период прошлого года этот показатель составил 734,41 миллиона кубических метров.

В целом, импорт природного газа в Турцию в мае 2025 года достиг 3,539 миллиарда кубических метров, увеличившись на 22,79 процента по сравнению с 2,882 миллиарда кубических метров годом ранее. Импорт трубопроводного газа составил 3,161 миллиарда кубических метров (увеличение на 35,30 процента), а импорт сжиженного природного газа снизился на 30,79 процента и составил 377,81 миллиона кубических метров.