Автор: Акпер Гасанов

Это было ожидаемо. Как известно, украинская компания Naftogaz Group подписала первое соглашение с SOCAR Energy Ukraine, входящей в группу SOCAR, о закупке азербайджанского природного газа. Как говорилось по этому поводу на сайте компании Naftogaz Group, впервые пробная партия газа поставляется по трансбалканскому маршруту Болгария-Румыния-Украина.

"Это небольшой, но стратегически важный шаг, который открывает путь для долгосрочного сотрудничества. Это также ещё один пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины", заявил в этой связи генеральный директор украинской компании Сергей Корецкий. Среди российских пропагандистов разного пошиба такое развитие событий вызвало поистине истеричную реакцию.

Не достойные даже их поименного упоминания пропагандисты по вызову демонстрировали дежурную , оплаченную согласно установленному ранее тарифу, негодующую реакцию. Не удивительно, при этом, что среди "особо сильно возмущенных" оказался штатный азербайджанофоб, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

"Решение о поставках газа Украине - это не экономический, а политический шаг, поддержка государства, находящегося в противостоянии с Россией. Это нужно воспринимать именно так - как часть уже известных тенденций в позиции Азербайджана", изрек он. И даже сложно сразу ответить, чего в его заявлении больше- лжи или глупости? Возможно, что и того и другого там поровну.

Дело в том, что на текущем этапе , как уже было громко сообщено, речь идёт о пробной партии- ее объем не раскрывается, однако подчеркивается, что это "небольшой, но стратегически важный шаг". Да, в дальнейшем ожидается наращивание объемов поставок. По предварительным оценкам, Азербайджан может экспортировать по этому маршруту от 500 млн до 1 млрд кубометров газа в год, в зависимости от потребностей Украины и пропускной способности маршрута.

Сказать, что это , мягко говоря, не очень большие оюъемы- значит ничего не сказать. Но в любом случае, наша страна давно уже успешно играет роль государства, играющего важную роль в обеспечении энергетической безопасности ЕС. Суммарный экспортный потенциал Азербайджана уже превышает 22 млрд кубометров газа в год, из которых большая часть идёт в Турцию, Грузию и страны ЕС через Южный газовый коридор.

Расширение поставок через Балканы в Украину - часть стратегии SOCAR по диверсификации экспортных направлений.И это - правильная стратегия. Наша страна должна умать о росте поступлений в госбюджет , в том числе и за счет продажи энергоресурсов.В этой связи использование трансбалканского маршрута открывает новые логистические перспективы. В будущем этот коридор может использоваться для поставок азербайджанского газа не только в Украину, но и в страны Центральной и Восточной Европы, такие как Молдова, Словакия, Венгрия и даже Польша - при соответствующем развитии инфраструктуры.

Кроме того, транзит через территорию Украины остается открытым вариантом: при необходимости газ может быть переправлен и дальше - в рамках европейской системы газового обмена (reverse flow и swap-схемы).Безусловно, при благоприятных условиях этот проект может перерасти в долгосрочную и масштабную форму сотрудничества между Азербайджаном, Украиной и Европой, выгодную всем сторонам.

Безусловно, наша страна должна исходить только из собственных национальных, государственных интересов, реализовывая тот или иной крупный нефтегазовый проект. Стоит напомнить, что и такие проекты как Баку-Тбилиси-Джейхан или Баку-Тбилиси-Карс были реализованы благодаря принципиальной, твердой позиции Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Но мы помним, как целый ряд ведущих мировых держав пытался противодействовать их претворению в жизнь.

Что до России, то она всегда ориентировалась на собственные интересы. В том числе и занимая , в свое время, почти монопольное место на нефтегазовом рынке Европы. Сейчас же времена изменились. О чем, в частности, свидетельствует вчерашнее заявление председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен о договоренности с президентом США Дональдом Трампом об увеличении импорта американских энергоресурсов в обмен на снижение пошлин со стороны США с 30% до 15%.

Договоренность предполагает замещение российской нефти, газа, нефтепродуктов и ядерного топлива на сумму около $750 млрд. При этом, по состоянию на 2025 год США уже являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, заняв долю в 45-50% европейского импорта СПГ.

Строительство дополнительных терминалов приёма СПГ в Германии, Италии, Польше и других странах продолжается ускоренными темпами. Полный отказ от трубопроводного газа из РФ в странах ЕС уже практически реализован в газовой сфере, но с нефтью и ураном - процесс еще продолжается. Важно подчеркнуть, что с учетом текущих темпов, реальное замещение в объёме, близком к $750 млрд, возможно не ранее 2028-2030 годов. До этого момента Европа будет сохранять частичную зависимость от других альтернатив, включая Катар, Норвегию и, отчасти, Казахстан.

Как видим, "коллективный Затулин "должен предъявлять претензии вовсе не Азербайджану. Да, ЕС и США, как и иные страны, отстаивают свои интересы в новых геополитических реалиях. Которые сложились после того, как Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину. Но у "коллективного Затулина", ясное дело, не хватит смелости осудить эти действия руководства своей страны. Им проще и привычнее снова исполнять партию Мосек, лающих на слона.