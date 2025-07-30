https://news.day.az/society/1771020.html В Хачмазе мотоблок сбил человека В Хачмазском районе произошел несчастный случай. Как передает Day.Az, мотоблок, принадлежащий Ахмедову Фаигу Фазиль оглу, на территории села Чинартала сбил пешехода Ахмедову Гамер Абусатдар гызы. От полученных травм женщина скончалась на месте. По данному делу возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
В Хачмазе мотоблок сбил человека
В Хачмазском районе произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az, мотоблок, принадлежащий Ахмедову Фаигу Фазиль оглу, на территории села Чинартала сбил пешехода Ахмедову Гамер Абусатдар гызы. От полученных травм женщина скончалась на месте.
По данному делу возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре