Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге объявили в розыск

Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински объявлен в розыск в России.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информация об этом размещена в базе Главного управления МВД России.

Согласно информации, основанием для розыска является уголовная статья

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в материалах.

Ранее мы сообщали, что в России задержали сына главы азербайджанской диаспоры на Урале.