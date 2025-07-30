https://news.day.az/world/1771022.html Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге объявили в розыск Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински объявлен в розыск по уголовной статье. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информация об этом размещена в базе Главного управления МВД России. Новость обновляется
Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге объявили в розыск
Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински объявлен в розыск в России.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информация об этом размещена в базе Главного управления МВД России.
Согласно информации, основанием для розыска является уголовная статья
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в материалах.
Ранее мы сообщали, что в России задержали сына главы азербайджанской диаспоры на Урале.
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