В России задержали сына главы азербайджанской диаспоры на Урале

В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Урала Мутвалы Шыхлински.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, во время задержания 1 июля его отца - Шахина Шыхлински - он якобы сбил на машине одного из бойцов спецназа.

Сейчас Мутвалы находится на допросе в Следственном комитете. Также глава ФПБК Виталий Бородин подтвердил информацию о задержании Мутвалы Шыхлински.

Ранее мы сообщали, что задержанный в России Шахин Шихлинский освобождён.