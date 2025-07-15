https://news.day.az/world/1767956.html В России задержали сына главы азербайджанской диаспоры на Урале В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Урала Мутвалы Шыхлински. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, во время задержания 1 июля его отца - Шахина Шыхлински - он якобы сбил на "Гелендваген" одного из бойцов спецназа.
В России задержали сына главы азербайджанской диаспоры на Урале
В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Урала Мутвалы Шыхлински.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, во время задержания 1 июля его отца - Шахина Шыхлински - он якобы сбил на машине одного из бойцов спецназа.
Сейчас Мутвалы находится на допросе в Следственном комитете. Также глава ФПБК Виталий Бородин подтвердил информацию о задержании Мутвалы Шыхлински.
Ранее мы сообщали, что задержанный в России Шахин Шихлинский освобождён.
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