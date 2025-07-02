https://news.day.az/society/1764798.html Задержанный в России Шахин Шихлинский освобождён Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский, ранее задержанный российскими правоохранительными органами, освобождён. Как сообщили Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, Шихлинский был отпущен после допроса, передает Day.Az.
Задержанный в России Шахин Шихлинский освобождён
Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский, ранее задержанный российскими правоохранительными органами, освобождён.
Как сообщили Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, Шихлинский был отпущен после допроса, передает Day.Az.
Напомним, ранее сообщалось, что Шахин Шихлинский был задержан и доставлен в Следственный комитет по Свердловской области для дачи показаний в качестве свидетеля.
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