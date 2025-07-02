Задержанный в России Шахин Шихлинский освобождён

Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский, ранее задержанный российскими правоохранительными органами, освобождён.

Как сообщили Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, Шихлинский был отпущен после допроса, передает Day.Az.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахин Шихлинский был задержан и доставлен в Следственный комитет по Свердловской области для дачи показаний в качестве свидетеля.