Мир празднует День дружбы

Генеральная Ассамблея ООН объявила 30 июля Международным днем дружбы, исходя из того, что дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие. В резолюции также подчеркивается важность привлечения молодежи как будущих лидеров к общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур и уважение многообразия.

Как передает Day.Az, инициатива проведения Международного дня дружбы была предложена Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). В своей резолюции от 20 ноября 1997 года Генеральная Ассамблея определила культуру мира как ценности, взгляды и типы поведения, которые отвергают насилие и направлены на предотвращение конфликтов путем устранения их коренных причин, с тем чтобы разрешить существующие проблемы.

Вслед за этим в 1998 году резолюция Генеральной Ассамблеи провозгласила Международное десятилетие культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты (2001-2010). В ней было признано, что в результате различных форм насилия на всех уровнях общества во всем мире детям причиняются огромный вред и страдания. Ассамблея также признала роль образования в пропаганде культуры мира и ненасилия которые должны прививаться детям. Если дети научатся жить в мире и гармонии, это будет способствовать укреплению международного мира и сотрудничества, уверены в ООН.

В 1999 году была принята Декларация и Программа действий в области культуры мира.

Международный день дружбы также основан на признании актуальности и важности значения дружбы как проявления у всех людей во всем мире благородного и бесценного чувства.

"Перед миром стоит большое количество вызовов и угроз: нищета, насилие, нарушение прав человека. Это подрывает международный мир и безопасность, социальные устои, создает препятствия для развития, разделяет людей и общества. Для того чтобы успешно противостоять этим вызовам и угрозам, необходимо искоренить причины их возникновения. Этого можно добиться путем проявления солидарности, которая может выражаться во многих формах. В первую очередь это дружба. Дружба делает нас ближе. Вместе мы можем добиться согласия, создать нормальные условия для существования всех людей, стремящихся сделать мир лучше", - отмечается на сайте ООН.

Провозглашение Дня направлено, в том числе, и на поддержку целей и задач Декларации и Программы действий в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты.

Генеральная Ассамблея призвала государства, международные организации и группы гражданского общества, отмечая Международный день дружбы, организовывать мероприятия и инициативы которые будут способствовать усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.