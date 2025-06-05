Польша объявила о планах принять ОИ-2040 и 2044 года

Польша намерена организовать Олимпийские игры 2040 или 2044 года в Варшаве, соответствующий проект стратегии будет представлен в октябре.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас, комментарий которого приводит портал Sportowefakty.

В четверг Нитрас подписал соглашение о реализации документа "Стратегия развития спорта - IO Warsaw 2040". Стратегия определит долгосрочные направления развития спорта в Польше.

"Мы будем пытаться организовать Игры в Польше. Я бы очень хотел, чтобы Олимпийские игры прошли в Варшаве в 2040 году, но если они состоятся в 2044 году, это будет повод для гордости. Первый проект стратегии, который будет вынесен на общественное обсуждение, представят в октябре этого года", - сказал Нитрас.

В 2024 году премьер-министр республики Дональд Туск сообщил, что Польша будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2040 или 2044 года.

Ранее мы сообщали, что Берлин намерен принять летнюю Олимпиаду-2036.