Берлин намерен принять летнюю Олимпиаду-2036

Берлин намерен подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года, сообщает ESPN.

Как передает Day.Az, по информации источника, в случае неудачи немецкие власти готовы побороться за проведение Игр 2040 или 2044 года.

Ожидается, что большую часть соревнований примут уже существующие спортивные объекты.

Ранее мы сообщали, что Азербайджан примет чемпионат Европы и Кубок мира по ски-альпинизму.