Азербайджан примет чемпионат Европы и Кубок мира по ски-альпинизму

В 2026 году Азербайджан примет чемпионат Европы и Кубок мира по лыжному альпинизму (ски-альпинизму).

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, было одобрено обращение Федерации зимних видов спорта Азербайджана в Международную федерацию ски-альпинизма (ISMF) для проведения этих турниров в Азербайджане.

На основании достигнутых результатов ISMF приняла решение о проведении соревнований на территории туристического комплекса "Шахдаг". Турниры включены в официальный календарь соревнований Международной федерации.

Чемпионат Европы запланирован на 4-8 марта, а Кубок мира - на 6-8 марта 2026 года в туристическом центре "Шахдаг".

Ранее сообщалось, что Баку готовит рекордное количество мест на Гран-при Азербайджана Формулы-1.