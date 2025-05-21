Баку готовит рекордное количество мест на Гран-при Азербайджана Формулы-1

Продолжается подготовка к Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025.

Как передает Day.Az, об этом в среду сообщили Trend в Операционной компании Baku City Circuit (BCC).

Отмечается, что в рамках организационных мероприятий в этом году на городской трассе Baku City Circuit будут установлены две дополнительные трибуны.

"Монтаж трибун вокруг трассы уже начался. Благодаря расширению инфраструктуры количество мест увеличится на 1 500, превысив 20 000. Это решение принято с учетом стремительно растущего интереса к этапу в Баку со стороны как местных, так и иностранных болельщиков.

Напомним, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Qatar Airways 2024 года посетили более 76 000 зрителей за четыре дня.

В связи с подготовительными работами на отдельных участках Приморского бульвара временно будут введены ограничения. Организаторы призывают жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025 пройдет с 19 по 21 сентября", - говорится в сообщении BCC.

Ранее мы сообщали, что Баку принимает ЧМ по мини-футболу.