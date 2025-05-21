Баку принимает ЧМ по мини-футболу

Сегодня в Баку начинается чемпионат мира по мини-футболу.

Как передает Day.Az, в рамках первого игрового дня запланированы восемь матчей.

Сборная Азербайджана, играющая в группе A, встретится с национальной командой Бахрейна. Начало матча - в 20:30.

Перед стартом встреч состоится торжественная церемония открытия турнира. В рамках мероприятия выступят турецкая певица Алейна Тилки и народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова.

Также в группе A сегодня пройдет матч между сборными Мавритании и Словении.