https://news.day.az/sport/1754365.html Баку принимает ЧМ по мини-футболу Сегодня в Баку начинается чемпионат мира по мини-футболу. Как передает Day.Az, в рамках первого игрового дня запланированы восемь матчей. Сборная Азербайджана, играющая в группе A, встретится с национальной командой Бахрейна. Начало матча - в 20:30. Перед стартом встреч состоится торжественная церемония открытия турнира.
Баку принимает ЧМ по мини-футболу
Сегодня в Баку начинается чемпионат мира по мини-футболу.
Как передает Day.Az, в рамках первого игрового дня запланированы восемь матчей.
Сборная Азербайджана, играющая в группе A, встретится с национальной командой Бахрейна. Начало матча - в 20:30.
Перед стартом встреч состоится торжественная церемония открытия турнира. В рамках мероприятия выступят турецкая певица Алейна Тилки и народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова.
Также в группе A сегодня пройдет матч между сборными Мавритании и Словении.
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